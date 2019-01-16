Среда, 16 Января 2019 года
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В больницах Южной Кореи отменили операции 8% пациентов — исследование

Общество

В исследовании приняло участие более 60 000 человек

Сеул, 16 января 2019, 11:51 — REGNUM  Как минимум одна из двенадцати запланированных операций в больницах при университетах Республики Корея была отменена, сообщает телеканал YTN.

15 января 2019 г. Исследовательская группа из Graduate School of Public Health Yonsei University сообщила, что провела исследование, в котором проанализировала данные около 63 030 человек (28 851 мужчин и 31 479 женщин), которые планировали сделать операцию в больницах при университетах. В последствии, 4 834 человек отказались от операций, что составило 8% от общего количества.

Результаты этого исследования были опубликованы в недавнем выпуске журнала «International Journal of Environmental Research and Public Health».

Основными причинами отказа стали: 32,4% — дополнительные обследование и лечение, 29,9% — отказ от госпитализации, 19,7% — личные обстоятельства.

Кроме того, 6% отмененных операций пришлись на раковые заболевания. А 6,8% операций было отменено по причине занятости врачей или отсутствие полного медицинского осмотра.

Среди отделений, чаще всего были отменены операции в нейрохирургии (10,5%), урологии (10,4%) и ортопедической хирургии (9,7%).

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