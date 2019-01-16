Московские учёные разработали новый способ приёма лекарств через кожу

Москва, , 10:55 — REGNUM Учёные из России и Австралии разработали новый способ приёма лекарств, пишет 16 января газета «Известия».

По этому методу, препараты вводятся через поверхность кожи с помощью микроигл, размещённых на пластыре. Таким образом можно избежать минусов таблеток и инъекций. Сейчас учёные работают над созданием пластыря-иммуномодулятора для онкобольных. Далее в «умный пластырь» будет задействован для приёма сильных обезболивающих.

Разработкой инновационной трансдермальной методики доставки лекарственных средств в организм занимаются учёные Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и их коллеги из австралийского университета Гриффитса.

Как пояснил ведущий научный сотрудник Института молекулярной медицины Сеченовского университета Юрий Анисимов, при приёме таблеток лекарственные средства проходят через желудочно-кишечный тракт, периферийные кровеносные сосуды и печень, и лишь после этого поступают в общую кровеносную систему.

«Некоторые средства, например парацетамол, на 95% поглощаются метаболическими процессами. Этого можно избежать, доставляя препарат через кожу», — сказал Анисимов.

Сейчас методика проходит испытания на животных.