Газовик в Кабардино-Балкарии начислял деньги за фиктивные проверки

Нальчик, , 10:52 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установлен факт составления фиктивных договоров на техническое обслуживание газового оборудования. В мошенничестве уличен сотрудник газовой службы Эльбрусского района. В отношении 19-летнего газовика возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе МВД по республике.

Подозреваемый самостоятельно составлял фиктивные договоры с абонентами, подделывая их подписи, и начислял им плату за якобы выполненные работы по техническому обслуживанию газового оборудования. Материальный ущерб, который нанес потребителям злоумышленник, невелик — всего в общей сложности 5,5 тыс. рублей.

Гораздо более значительным мог оказаться возможный ущерб от поломок газового оборудования и связанных с этим чрезвычайных происшествий. За свои деяния мошенник может оказаться на два года в местах лишения свободы.

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Напомним, 31 декабря 2018 года в городе Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, в результате чего погибло 39 человек. Одной из версий случившегося называют взрыв газа. В связи с этим ЧП по всей стране начались проверки газового оборудования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2019 года взрыв бытового газа в многоэтажном доме произошел в городе Шахты Ростовской области. Погибли пять человек.

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