«Победа» грозит отказаться от международных полетов из «Пулково»

Москва, , 10:51 — REGNUM Бюджетный авиаперевозчик «Победа» может уже в апреле прекратить международные перелеты из петербургского аэропорта «Пулково». Это связано с задержками вылетов из-за проверки самолетов, сообщил РБК источник в компании.

По словам собеседник издания, 14 и 15 января международные рейсы «Победы» были задержаны из-за того, что сотрудники «Пулково» требовали вскрыть заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салоне лайнера. Эти отсеки не используются, что позволяет уменьшить время уборки и досмотра самолета и добиться короткого разворота рейса, что необходимо для развития лоукостера.

Сокращенный график обслуживания в конечном итоге делает билеты более доступными для клиентов. Отмечено также, что ранее проверки закрытых отсеков от «Победы» в «Пулково» не требовали.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с проверкой кухонных отсеков в самолетах «Победы» прокомментировало пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ведомство предупредило перевозчика о недопустимости нарушения требований российского законодательства при выполнении международных рейсов.

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