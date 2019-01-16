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Прокуратура Казахстана проверит законность продаж инсулина в Ташкенте

Общество

Прокуратура определяет продавца инсулина

Астана, 16 января 2019, 10:52 — REGNUM  Прокуратура Казахстана приступила к проверке факта продажи инсулина, предназначенного для граждан республики, в аптеках Узбекистана. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Андрей Лукин, сообщает 16 января агентство «Казинформ».

По его словам, прокуратура выясняет, кто реализовывал инсулин на территории Узбекистана. Лукин добавил, что при подтверждении незаконности действий ведомство примет соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января директор фонда «Правовой медиа-центр» Диана Окремова заявила, что шприц-ручки для инсулина, предназначенные для жителей Казахстана, незаконно попали на рынок Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Шприц-ручки для инсулина незаконно попали в аптеки Ташкента — СМИ

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