Прокуратура Казахстана проверит законность продаж инсулина в Ташкенте

Астана, , 10:52 — REGNUM Прокуратура Казахстана приступила к проверке факта продажи инсулина, предназначенного для граждан республики, в аптеках Узбекистана. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Андрей Лукин, сообщает 16 января агентство «Казинформ».

По его словам, прокуратура выясняет, кто реализовывал инсулин на территории Узбекистана. Лукин добавил, что при подтверждении незаконности действий ведомство примет соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января директор фонда «Правовой медиа-центр» Диана Окремова заявила, что шприц-ручки для инсулина, предназначенные для жителей Казахстана, незаконно попали на рынок Узбекистана.

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