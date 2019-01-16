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Около 60 крещенских иорданей организуют под контролем МЧС в Ленобласти

Общество

Везде будут дежурить сотрудники МЧС, медики и полиция

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 16 января 2019, 10:50 — REGNUM  На территории Ленинградской области будет организовано около 60 купелей, в которых разрешены крещенские купания. Безопасность людей, которые придут к ним накануне и в день праздника Крещения для совершения ритуала, обеспечат спасатели МЧС, активисты Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиция.

Как сообщили в областной администрации, купальни прошли обследование специалистов Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ. Больше всего иорданей — во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Приозерском районах Ленобласти. Список разрешенных мест опубликован здесь.

Спасательные службы Ленинградской области просят жителей и гостей региона строго соблюдать меры безопасности во время крещенских купаний.

Добавим, что в 2018 году в крещенских купаниях в Ленобласти участвовали более 6 тысяч человек, а их безопасность обеспечивали 245 специалистов и 55 единиц техники. Никаких ЧП тогда не произошло.

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Крещение Господне (Богоявление)
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