Среда, 16 Января 2019 года
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Куйвашев: по новой ветке метро в Екатеринбурге уже готовятся документы

Общество

Рассматривается направление в сторону «умного города»

Екатеринбург, 16 января 2019, 10:48 — REGNUM  Свердловские власти начали предварительную подготовку документации для строительства новой ветки метро в Екатеринбурге. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы начали предварительную подготовку документов… одним словом, мы начали работу над реализацией проекта строительства метро», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что рассматривается ветка метро в сторону «умного города», который планируют построить на западе Екатеринбурга несмотря на то, что провести в городе всемирную выставку ЭКСПО-2025 не удастся.

Напомним, 10 января 2019 года мэр города Александр Высокинский заявил, что проектирование второй веки метро может обойтись примерно в 100 млн рублей. Средства на это могут заложить в бюджете Екатеринбурга уже в 2019 году, если депутаты примут поправки в главный финансовый документ муниципалитета.

Читайте ранее в этом сюжете: Проектирование второй линии метро Екатеринбурга обойдётся в 100 млн рублей

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Строительство метрополитена
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