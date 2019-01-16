Эксперимент: «Магия утра» — рецепт успешной жизни?

Анастасия Алексеева, , 14:02 — REGNUM

Мир литературы стабильно пополняется книгами жанра нон-фикшн, призванными так или иначе улучшить жизнь читателя. Однако среди тысяч наименований лишь единицы приносят реальную пользу. Еще в 2012 году свет увидела книга Хэла Элрода «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех», которая набрала на Amazon нескромный рейтинг в 4,6 звезды из пяти и тысячи положительных отзывов. Корреспондент ИА REGNUM решила проверить, действительно ли эта книга способна изменить жизнь, поэтому каждое утро на протяжении 30 дней следовала её советам.

Проводить эксперимент над своим режимом, вверяя его в руки, а точнее страницы книги, мне пришлось не впервые. Перед тем как начать новую утреннюю практику, я закончила двухнедельный эксперимент по книге Дэйва Эспри «Биохакинг мозга», который принес практически нулевой результат. Имея за плечами не самый удачный опыт, к «Магии утра» я отнеслась скептически. Уверенность в том, что ближайший месяц окажется лишь бессмысленной тратой времени, подкрепилась еще и во время чтения книги. Если в «Биохакинге мозга» на читателя обрушилась целая масса полезной информации (видимо, это утешительный приз за разрушенные надежды), то «Магия утра» подарила 240 страниц воды.

Бесконечные истории об успешном успехе можно было бы сжать до небольшого эссе о шести упражнениях, которые и предстоит выполнять читателю сразу после пробуждения: тишина, аффирмация, визуализация, чтение, ведение дневника и физические упражнения. Автор предлагает следовать его программе хотя бы 30 дней, чтобы начать «стремительное превращение в человека, которым вы должны быть» и «жить той жизнью, о которой вы давно мечтаете».

Прежде чем приступить к практике, необходимо заполнить своеобразную анкету, которую можно скачать на сайте издательства МИФ. В ней собраны вопросы, помогающие лучше понять себя, свои цели и базовое состояние. Именно на этом моменте я впервые ощутила пользу от своей затеи. Раньше все цели и мечты были перемешаны в моей голове в невообразимый винегрет. Уделив порядка 30 минут ответам на вопросы вроде «В каких областях вы хотите себя прокачать?» или «Какие привычки сделают вас здоровее и активнее?», я поняла, что все мысли внезапно встали в стройный ряд.

За осознанием того, каких целей необходимо достигнуть, пришло время начала эксперимента. Для того чтобы втиснуть в свой график целый арсенал упражнений, необходимо просыпаться на час раньше обычного времени. Очень занятым или не готовым жертвовать драгоценным сном всю программу можно ужать до шести минут, уделив каждому упражнению по минуте. Я использовала и полноценный, и сокращенный способы.

А теперь подробнее о самих техниках. Сразу после пробуждения каждый мой день начинался с нескольких минут тишины. Как утверждает автор, это снижает уровень стресса, помогает обрести ясность, спокойствие и безмятежность. В это время можно медитировать, молиться, выражать благодарность и т.д. Я выбрала медитацию, суть которой заключается в концентрации на подсчете дыхания.

Сразу за этим следовала аффирмация. Проще говоря, программирование себя на успех. Наверняка, со стороны выглядело странно, когда я сидела перед зеркалом и проговаривала, как у меня всё здорово получается. Тем не менее такое упражнение позволяет снять внутренние ограничения и даже провоцирует на выполнение конкретных действий.

Вслед за аффирмацией начиналась визуализация — сестра предыдущего упражнения. Всё, что проговаривалось при аффирмациях, теперь нужно было оживить у себя в голове. При этом не лишним было еще и получить наслаждение от сформировавшейся картинки, представив, что это не просто воображение, а реальная жизнь.

Дальше в ход вступало чтение — «один из самых прямых способов приобретения знаний, идей и стратегий, которые вам нужны для достижения успеха в любой сфере жизни». Хэл Элрод советует читать мотивационные книги, но у меня с ними категорически не хотят завязываться отношения. Поэтому я отдавала предпочтение художественной или узкоспециализированной литературе.

Следующий этап — ведение дневника. Письмо позволяет документировать мысли, идеи, достижения, успехи и выученные уроки, а также любые сферы благоприятных возможностей, личностного роста или самосовершенствования. Для этого упражнения можно выбрать любой формат, мне приглянулся дневник благодарности. Суть в том, что необходимо перечислять все приятные моменты предыдущего дня. Такая техника заставляет обращать больше внимания даже на мелкие детали и мотивирует делать насыщеннее каждый день.

Заканчивали «магию» утра физические упражнения. По утверждению автора, они повышают эмоциональное благополучие, позволяют эффективнее мыслить и лучше фокусироваться на важном. Меня же в первую очередь радовало то, что спорта в жизни стало наконец чуть больше нуля.

Такой программы я придерживалась в течение 30 дней. В книге говорилось, что первые десять с непривычки станут самыми тяжелыми. В моем случае всё оказалось наоборот — всю вторую половину месяца приходилось насильно отдирать себя от тёплой постели. Когда солнце показывается из-за горизонта после 10 часов утра, никакие медитации и аффирмации не добавляют организму бодрости.

И всё же эксперимент принес больше удовольствия, чем сложностей. Опыт показывает, что сладкие обещания вроде «экстраординарного уровня личности, профессионального и финансового успеха» нужно делить как минимум на два. Поэтому, смело откинув большую часть книги (к слову о воде), я просто надеялась хотя бы на какой-то результат. И он, на удивление, есть! Как уже упоминала выше, я четко определила, чего хочу от жизни. Также начала более осознанно относиться к своему здоровью и возобновила занятия спортом, которые раньше представлялись мне сверхзадачей. Немаловажной переменой стало прислушивание к своим желаниям и понимание того, что может стать причиной плохого настроения. Последним приятным бонусом стало то, что я научилась наслаждаться каждый моментом и быть благодарной даже за мелочи. Возможно, всё это покажется несущественным, но в масштабе одной личности играет немаловажную роль.

Признаюсь, для меня стало большой неожиданностью, что эксперимент завершился скорее удачно, чем наоборот. Раньше я не верила в аффирмации, визуализации и другие подобные техники. Однако за 30 дней осознала, что, если постоянно капать себе на мозг, рано или поздно он даст команду встать и сделать первый шаг. Но всё же полученные результаты значительно отличаются от того, что изначально обещал автор «Магии утра». А это в очередной раз доказывает, что громкие заявления о красивой жизни направлены вовсе не на совершенствование читателя, а на пополнение кошелька их автора. Обычно подобные книги имеют высокие продажи, так как люди рассчитывают, что найдут в них рецепт успеха и счастливой жизни. Но практика показывает, что это совсем не так.

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