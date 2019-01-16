Заповедники необходимы: считают три четверти граждан РФ

Москва, , 10:33 — REGNUM Создание заповедников и национальных парков в России необходимо. В этом уверены почти три четверти граждан (73%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению, большинства опрошенных, в первую очередь нацпарки нужны для сохранения биологического разнообразия, редких видов животных и растений.

Основные задачи, которые решают заповедники — это развитие экологического туризма (26%), изучение биологического разнообразия и экологический мониторинг (23%).

При этом посещали заповедники не так много жителей России. Каждый второй (49%) опрошенный никогда не был заповедниках. За последний год посетили нацпарки 12% опрошенных. 2−5 лет назад бывали в заповедных местах 15% граждан.

Опрос проведен 10 января 2019 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минприроды, в России в 2019 году площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) увеличится на 2 млн. га, самый большой национальный парк появится в Якутии.

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