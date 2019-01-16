Еще один беглый преступник добровольно вернулся в Китай из-за рубежа

Пекин, , 10:27 — REGNUM Беглый преступник Ван Цзюньвэнь, обвиняемый во взяточничестве вернулся в Китай, обзольно сдавшись властям, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Ван, которому сейчас 67 лет, ранее был высокопоставленным чиновником департамента экономического сотрудничества провинции Хайнань, а также главой крупного государственного предприятия. С 2003 года он скрывался за рубежом. Согласно заявлению Центральной комиссии по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, он добровольно вернулся на родину и сдался властям.

Таким образом Ван стал уже шестым беглецом, добровольно сдавшимся властям Поднебесной после того, как Китай запустил кампанию по экстрадиции беглецов и возвращению уведенных ими за рубеж денежных средств. Китайская центральная антикоррупционная координационная группа предъявила доказательства по 50 беглецам в их причастности к экономическим преступления на родине.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря еще один беглый китайский преступник Цзян Лэй, представлявший до того, как сбежать в Новую Зеландию, Китайскую ассоциацию автомобильных производителей, также был возвращен на родину.

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