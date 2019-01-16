Работодатели признались, за что наказывают сотрудников чаще всего

Москва, , 10:14 — REGNUM В России работников чаще всего наказывают за опоздания и за повлекшие ущерб ошибки. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску вакансий и сотрудников Rabota.ru.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. трудоспособных граждан и более 900 руководителей и HR-специалистов. Самым частым поводом для штрафа 60% опрошенных назвали ошибки, из-за которых компания несет ущерб. На втором месте — 53% — находятся опоздания на работу.

От 19% до 21% респондентов рассказали о штрафах за недостачу, невыполнение плана и недовольство клиентов. Иные поводы для наказаний — несоблюдение техники безопасности (11%), нарушение дресс-кода (9%), вредные привычки (7%), нецензурная брань (5%). Встречаются такие ответы, как «прием пищи на рабочем месте», «собственное мнение» и «проявление чувств».

Читайте также: Названы самые «дефицитные» специальности 2019 года в России

Более половины отечественных компаний и предприятий практикуют штрафы. Работодатели надеются добиться за счет них «повышения чувства ответственности» (27%), дисциплины (25%) и качества работы (24%). Чаще всего провинившихся работников лишают части зарплаты (55%) или премии (36%). В более редких случаях практикуют помещение на доску позора (2%) и сверхурочную отработку (1%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессиям водителя и продавца предрекли скорое исчезновение в России. Глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов связал это с быстро идущей роботизацией.

Читайте также: Профессиям водителя и продавца предрекли скорое исчезновение