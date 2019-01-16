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В Нью-Йорке взорвали часть старого моста через Гудзон

Общество

Фрагменты конструкции отправят на переработку

Нью-Йорк, США, 16 января 2019, 10:00 — REGNUM  Управляемый взрыв восточной части моста Таппан Зи через реку Гудзон произведен в Нью-Йорке. Демонтаж конструкции превратился в шоу для местных жителей, сообщает газета New York Post.

Сотни человек наблюдали за подрывом моста, видео с места событий попало в соцсети. Сотрудники береговой охраны не подпускали людей ближе, чем на километр. Движение по новому мосту, открытому в 2017 году, временно перекрыли.

В определенный момент специалисты подорвали опоры моста. Фрагменты металлической конструкции поднимут из воды и отправят на переплавку.

Мост Таппан Зи был построен в 1952—1955 годах. Строительство нового моста через Гудзон обошлось в $4 млрд. Западную половину Таппан Зи демонтируют к концу 2019 года.

https://www.instagram.com/p/BsqbOrsn5Ka/

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Строительство мостов
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