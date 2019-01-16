Архангельская таможня: столетия работы с Европой

Владимир Станулевич, , 09:48 — REGNUM

История Архангельской таможни — история контроля за встречными потоками — европейских товаров в Архангельск, и российских в Европу. Европа, в первую очередь Англия, в течении XVI—XIX веков, в борьбе с конкурентами становилась центром капиталистического миропорядка, а Россия — его периферией. Из России Британская империя 250 лет получала сырье и полуфабрикаты для флота — доски для кораблей, пеньку для корабельного рангоута, смолу для корабельных корпусов, железо для пушек, пшеницу, меха для аристократии. Российская верхушка жила на высшем мировом уровне — получала из Европы шелк, фаянс, фарфор, драгоценности, вина, новинки и диковинки, лучшее оружие. Для удовлетворения запросов армии и флота, экспортоориентированной промышленности и дворянства закупались новинки средств производства.

В итоге такого разделения труда Англия до середины XIX века закрывала глаза на продвижение России на Восток и Юг, а внешняя политика России до того же времени не заступала за черту интересов Британской империи. В конце XVI-начале XVIII, затем со второй половины XVIII до начала XIX, и затем в Первую Мировую войну, архангельский поток товаров был или важным, или решающим для страны. В эти периоды архангельская таможня находилась на переднем крае государственных задач. Советский период в истории архангельской таможни особый, и рассказ о нем особый.

Таможни Русского Севера — первенствующие в России

Со времен Золотой Орды от слова «тамга» — клеймо, печать, идет название таможни.

1 апреля 1585 года вышла царская грамота о денежных сборах таможенной избы города Архангельска — это день рождения архангельской таможни. В царской Двинской таможенной грамоте 1588 года перечисляются первые архангельские таможенники: Дмитрий Тихонов сын Попов, Аврам Мартемьянов, Ондрон Васильев сын Тестов, Фалелей Константинов.

В 1620-х годах в Архангельске построены деревянные Гостиные дворы — Русский и Немецкий «для складки товаров» где была таможня с важней — помещением для взвешивания, в 1667 году они сгорели и Кремль решил строить на их месте каменные.

В 1684 году завершены каменные Гостиные Дворы. Это крупнейшее сооружение России с такой целью, казна на них потратила сумму равную годовым таможенным поступлениям — но дело того стоило. Основной задачей дворов было не предоставление торговой площадки, складов или гостиницы, а фискальная — контроль за товарами и их владельцами, потому: «беречь на крепко, чтоб однолично приезжие люди мимо гостиных дворов нигде не ставились и особых дворов и амбаров, опричь английских гостей и галанцев, которы дворы и амбары, ни у кого не было».

В 1660-х годах из 100 тыс. рублей таможенных сборов по России Архангельск давал 60 тысяч рублей, а к концу XVII века — 75 тыс. рублей.

При Петре I таможенными сборами ведали то бурмистры, то обер-цолнеры, то таможенные головы, зато сборы постоянно велись в валюте — немецких «ефимках».

В 1758 году правительство Елизаветы Петровны передало таможенные сборы на откуп. В Архангельске этим занялся купец Н.Шемякин. Его назначили обер-инспектором, а купца П. Ярославцева — директором таможни. Но уже в 1762 году систему откупов отменили из-за накопившихся задолженностей откупщиков.

В 1783 году введена таможенная пограничная стража из расчета 2 таможенных объездчика на 10 верст границы, и один таможенный надзиратель на 50 верст границы.

С 1901 года по 1913 зафиксирован самый быстрый рост таможенных сборов в мирное время — в 3 раза. Максимальные показатели таможенных сборов до 1917 года в рублях достигнуты в 1715 году — 286 тыс. рублей, и в 1913 году — 954 тыс.рублей.

С XIX века Архангельская таможня занимала несколько зданий — Таможенный замок (Гостиные дворы — прим. автора), дом на углу Набережной Двины и Соборной улицы (ныне Карла Либкнехта), деревянный в Соломбале, деревянный в Чижовке, где размещался таможенный пост. В штате Архангельской таможни к 1914 году было 102 работника, в том числе 70 досмотрщиков. Последние были низкооплачиваемым персоналом — их головой оклад составлял всего 280−360 рублей, когда у чиновников 660 рублей и выше. На всех полагалось 6 револьверов. У таможни было два судна — «Санкт-Петербург» и «Соломбала», а также два катера.

Таможенники принадлежали к городской чиновной верхушке, в то же время, из-за контактов с иностранцами, допуская вольнодумство. В 1905 — 1907 годах в «собраниях противоправительственного характера» были замечены член таможни И.Э.Д, Альфонс, чиновник для поручений Н.К.Шилов, корабельный смотритель К.Н.Балахонцев, помощник секретаря таможни А.И.Скворцов, сотрудники Я.В. Никольский-Ржевский, Н.И.Совицкий. Помощник управляющего Мезенской таможенной заставы В.А.Попов выступал в Народном доме с речами, а в декабре 1905 года организовывал митинги. В 1905 году вышел циркуляр департамента таможенной службы с напоминанием о соблюдении присяги, и угрозами увольнения за противоправительственную деятельность. Циркуляр скорее намекал не зарываться, так как никого не уволили, лишь кое-кого перевели на другие участки — подальше от губернского центра.

В годы Первой мировой войны численность таможенных работников выросла в 6 раз — до 600 человек. Грузы выпускались из порта в течении 3-х дней после прибытия, пошлины оплачивались в течении полугода в централизованном порядке, военное снаряжение не осматривалось, а принималось по документам. Гигантский рост грузопотока и неразбериха облегчали диверсионную деятельность противника. Во время взрыва в районе архангельского порта Бакарица 16 октября 1916 года погибли 51 и ранены 43 работника архангельской таможни, пострадали 140 таможенников.

Таможенные пошлины — от невзимания к протекционизму

До второй половины XVI века в России существовали только внутренние пошлины: мыт — от 1 до 3 денег (0,5−1,5 копейки) с воза. Замыт — с цены товара и давал право на торговлю. Явка — сбор 1−3 денег на заставе с товара. Амбарное — за амбар на гостином дворе (1−4 деньги в неделю). Гостиное — за торговое место в гостином дворе. Полавочное — за охрану товара ночью. Свальное — за снятие товара с подвод перед взвешиванием — 2 деньги со 100 пудов. Подъемная пошлина — за подъем товара на весы от 0,5 до 5 денег. Померное — за измерение сыпучих грузов. Пятно — за клеймение лошади с продавца и покупателя по 0,5 деньги. Роговая пошлина — за привязывание скота. Существовали льготы, которыми в основном пользовались монастыри при царе Михаиле Федоровиче, когда его отец Патриарх Филарет являлся правителем Московского царства, и при его сыне — Алексее Михайловиче.

Внешние пошлины появились с началом торговли Англии с Московским царством и постепенно претерпевали изменения от их полного невзимания с англичан, половинного взимания с голландцев и полного взимания с «иных немцев» в конце XVI, до сверхпротекционистких в начале XX века. Иногда в политике протекционизма были временные отступления, но вскоре казна пустела и он восстанавливался. Такая политика защищала относительно слабую, в сравнении с английской или голландской, российскую экономику. Отмена протекционистских пошлин вела к ее кризису.

В 1553 году Иван Грозный освободил английскую «Московскую компанию» от любых пошлин. С 1570 году из-за дипломатического конфликта вокруг союза между Россией и Англией льготы «Московской компании» отменили, а в 1574 году — ввели снова, но в меньшем размере и пошлину частично стали взимать. В 1587 году таможенные льготы были англичанам возвращены в полном объеме, что привело к значительному снижению поступлений. Голландцы пользовались половинными льготами от английских, но по сообщению их резидента Исаака Массы иногда: «заплатили с купленных и проданных товаров пошлины в размере не более 2 процентов».

Льготы у англичан окончательно отобрали в 1646 году, когда они «государя своего Карлуса короля убили до смерти».

1653 год — утвержден Торговый устав. Разнообразные пошлины заменены единой для иностранцев и русских купцов — в 5 копеек с рубля цены товара.

1667 год — принят Новоторговый устав, по которому запрещен ввоз предметов роскоши и запрещен вывоз драгоценных металлов. Пошлина для иностранцев увеличена в 4 раза, им запрещена розничная торговля, разрешается торговать только в Архангельске.

Таможенная политика Петра I была, как и сам Император, импульсивной — то меркантилистской, то протекционистской.

С 1715 г установлена 5% таможенная пошлина со стоимости ввозных и вывозных товаров.

Сразу после побед в Северной войне и освобождения Балтики Петр стал ограничивать Архангельск, так как в 1720 году торговый оборот Архангельска превышал оборот Санкт Петербурга в 7 раз. В 1717 году выходит Указ что две трети торгового оборота необходимо вести через Санкт-Петербург, а треть через Архангельск. В 1721 году Петром подписан Указ о привозе товаров в Архангельск только из пределов бассейна Северной Двины. В 1722 — запрет везти хлеб и товары в Архангельск больше, чем потребности его населения.

С 1723 году Петр начинает протекционистскую политику. Пошлины на импортные товары устанавливаются от 25 до 75% его цены. 75% установлены на парусину, воск, железо, 50% — на полотно и бархат, 25% — на шерстяные изделия, оружие, кожу. Если товар не производился в России, на него устанавливалась пошлина в 5%. Беспошлинно ввозились драгоценные металлы, семена, стройматериалы, шелк, очки. На вывозимые товары — 3% пошлина. Если товар вывозился на русских судах, то взималось от трети до половины установленной на товар пошлины.

В 1724 году таможенный тариф устанавливал 25% надбавку к обычному тарифу если товар шел через Архангельск.

В 1727 году, после смерти Петра его соратники подвергли таможенную политику критике, и провозгласили свободу торговли. Купцы с кораблями и товарами вернулись в Архангельск.

С 1731 года Анна Иоанновна устанавливает 25% пошлину на товар привезенный или вывезенный на русских судах, и 75% — если на иностранных.

В 1754 году Елизавета Петровна отменила все внутренние пошлины, установив внешнюю на ввозимые и вывозимые товары в размере 13 копеек с рубля цены, а для Архангельска — в 15 копеек.

Указом Екатерины Великой 1762 года торговые права Петербурга и Архангельска уравнены.

Тарифы 1766, 1782, 1796 годов протекционистские. Повышались пошлины на роскошь, аналоги русских товаров, снижались на сырье. Общие вывозные пошлины не превышали 5%.

В начале XIX века правительство Александра I поощряло российское купечество освобождением от пошлин в случае важной внешнеторговой операции с элементами риска. В 1806 году купец Ксенофонт Анфилатов, торгующий в Архангельске, направил в Министерство коммерции просьбу разрешить торговлю с «Северо-Американской областью» и обещал направить туда 3 корабля с товарами. Просьбу удовлетворили дав право беспошлинного вывоза российских и привоза американских товаров, а также выдали 200 000 рублей пособия. Прибыль от рейса двух судов составила 1 150 000 рублей. Если бы Анфилатов заплатил пошлину, то она составила бы около 1 млн. рублей. Но третий корабль, из-за войны с Англией, был захвачен каперами и принес убыток в 450 000 рублей. Торговля с Америкой так и получила развития.

В 1807 год вышел Манифест Александра I «О новых выгодах купечеству», запрещавший иностранным купцам вести розничную торговлю, записываться в гильдии, закупать у населения товары.

Когда Россия победила Наполеона правительственные головы закружились. В 1819 году установлен фритредерский таможенный тариф, отменивший все ограничения на импорт и экспорт, что привело к отрицательному торговому балансу и проблемам со сбытом продукции российских предприятий.

В 1822 году вернулись к запретительным тарифам и протекционизму — 21 товар запрещен к ввозу, 300 к вывозу.

В 1850 году отменен запрет на ввоз 69 из 89 товаров по которым ранее были ограничения. Но эти послабления уже не устраивали Европу. Историк и политолог Борис Кагарлицкий: «Неожиданно для себя николаевская Россия оказалась в конфликте со всей Европой. Российский протекционизм вызвал раздражение не только Англии, но и других европейских стран, вставших на путь промышленного развития».

В 1850—1870 годах при Александре II — умеренно протекционистский таможенный тариф.

В 1880—1890 годах, в царствование Александра III, нарастает протекционизм во внешней торговле.

С 1906 года правительство Николая II вводит сверхпротекционистский тариф. Таможенные пошлины в России становятся одними из самых высоких в мире — сборы составляют до 28% от стоимости импорта, в США — 18,5%, Франции — 8,2%, Германии — 8,4%, Англии — 5,7%.

Торговые партнеры в Архангельске

С 1553 года по 1646 год единственным, а позже основным, торговым партнером России была Англия, и Архангельск был единственным каналом этого партнерства.

Со второй половины XVII века англичан с первого места в торговле с Россией вытеснили голландцы.

Во время расцвета Архангельского порта в 1710 году первое место снова заняли англичане (1 млн 138 тыс. рублей товарооборота), второе — голландцы с 764 тыс. рублей, третье — немцы с 745 тыс. рублей.

Б.Кагарлицкий: «стратегическое сырье, получаемое отсюда, служило по мнению современников, «распространению английской торговли во все части света, так что, в сущности, расплачиваются за них все нации, с которыми торгует Англия».

При Петре I около 300 иностранных купцов вели дела в Архангельске, на постоянной основе работали в начале XVIII века около 40, а в 1710-е годы уже 80−90. Примерно с царствования Петра начался массовый переход в российское подданство иностранных купцов ведущих дела в Архангельске для получения таможенных льгот. Возникла уникальная ситуация, когда иностранные купцы, пользующиеся преимуществом связей с европейскими банками и поставщиками, получали подданство и льготы российских подданных. Вскоре они образовали в центре города Немецкую слободу, а с XIX века контролировали городское самоуправление. Переселение иностранных купцов было государственной политикой по Манифесту Петра I от 1702 года о вызове иностранцев в Россию и Указу Екатерины II о приглашении немцев к переселению в Россию.

После указа Петра 1721 года об ограничении торговли через Архангельск, англичане перебазировались в Санкт — Петербург, а голландцы снова захватили 75% товарооборота архангельского порта.

В конце XVIII века на первом месте в архангельской торговле Голландия — 33% товарооборота, немецкие земли — 32%, Англия — 27%.

В конце XVIII века для получения таможенных льгот в Архангельском порту российское подданство приняли голландские купцы Фанбрины и Антон Менсендейк, саксонец В. Блумредер, выходец из Ревеля П.Гернет.

После Манифеста 1807 года, запрещающего иностранным купцам розничную торговлю российское подданство приняли немецкие купцы В. Брандт, Я. Родд, Ф.Кизель. В 1821 году купцы немецкого происхождения в российском подданстве В. Брандт, Б. Клефекер, К. Амбургер, Ф. Шольц, С, Беккер уже контролировали до 70% оборота архангельского порта.

XIX век, первая половина. 64% судов приходящих в Архангельск — английские. Вывозятся пшеница, рыба, лен, смола, кожа, лес.

В 1880—1890 годах основной партнер России при торговле через Архангельск снова Англия — 75% экспорта, и Норвегия — 70% импорта. Среди европейских торговых партнеров Англии по ввозу продукции Россия сразу выходит на первое место, уступая лишь Соединенным Штатам Америки. Английский ввоз в Россию также бурно растет. В 1867 году он достигает 4 млн фунтов, в 1873 — 9 млн фунтов.

В начале XX века основным торговым партнером России является Германия, за ней Англия и Франция. Но в Архангельском порту сохранялось преимущество торговли с Англией и Норвегией.

В годы Первой мировой войны Архангельск стал главным русским портом, через который шла большая часть импорта страны. Основные поставщики — Англия и США. Через северные порты, замыкающиеся на Архангельскую таможню, прошло — в 1914 году 1,141 млн. тонн вывезенных грузов, и 0,533 млн тонн ввезенных, в 1915 году — 0,993 млн тонн вывезенных, и 0,935 млн тонн ввезенных, в 1916 — 1, 219 млн. тонн вывезенных, и 1,6 млн тонн ввезенных, в 1917 — 1,1 млн тонн вывезенных, и 2,7 млн тонн ввезенных.

Что везли в Архангельск и вывозили из него

В царствование Ивана Грозного англичане закупали в Холмогорах пушнину, пеньку, сало и ворвань, воск. Сюда везли сукно, сухофрукты, посуду, орудия, селитру, свинец.

В конце XVII века в Архангельск везли золотые и серебряные изделия, жемчуг, посуду, вино, пряности, шелковые и шерстяные изделия. Вывозили — пушнину, полотно, пеньку, сало, смолу, хлеб, лес. 51% экспорта составляли промышленные изделия, хотя в начале XVII века больше всего вывозилось мехов — 46% экспорта.

Б.Кагарлицкий: «XVII век — эпоха голландской торговли в России… Если англичане открывают русский сырьевой экспорт, то голландцы специализируются на зерне. Голландский представитель в России Исаак Масса подготовил для царя записку о хлебной торговле. В 1630 году из Нидерландов явилось в Москву посольство для заключения специального договора по зерну. Голландцы просили у царя монополии на экспорт русской ржи… Кремлевские чиновники… начали торг с голландцами, заломив непомерную цену…».

В начале XVIII века из Архангельска везли пеньку, юфть, сало, лен, с середины XVIII века — парусное полотно, продукты сельского хозяйства. Интересно, что промышленные товары российского производства составляли 50% экспорта, а сельскохозяйственные продукты — 25%. В Архангельск везли шелк, металлы, вина, сахар.

В конце XVIII века русской экономике помогли наполеоновские войны — посевы в Европе сократились, резко вырос спрос на зерно. К 80-м годам XVIII века начинается бурный рост экспорта, превращающий Россию в житницу Европы.

В начале XIX века 20% экспорта через Архангельский порт составляла рожь, 18% — лен, говяжье сало — 13%, смола и рогожи. Ввозились сахар — 50% импорта, вина, фрукты, табак, ткани, и прочая мануфактура.

Если в Крымскую войну 1855−1857 годов бои англичан с крестьянами на берегах Белого моря проходили с переменным успехом, то политика английской морской блокады была эффективна. Оборот Архангельского и Онежского портов уменьшился с 6 300 000 рублей в 1853 году, до 387 000 рублей в 1855.

В начале XX века 80% экспорта через Архангельский порт составляли лесоматериалы, причем обработанные и сырье — поровну. За 13 лет вывоз леса вырос в 8 раз! Основной статьей импорта в этом порту была норвежская треска.

В годы Первой мировой войны Архангельская таможня оформила 100% российского экспорта лесоматериалов, пшеницы, фасоли, льна, пакли, смолы. Вывозились также свинина, яйца, дичь, пшеница, овес, мука, лен. Импорт через Архангельский порт с 1913 года увеличился в 20 раз, в основном это был английский уголь (1 место), боеприпасы (2 место), металлические изделия (3 место), металлы и сплавы — (4 место), автомобили, аэропланы и т.д.

Беломорская контрабанда

Самым «контрабандным» участком Белого моря было устье Северной Двины до Соломбальской таможенной конторы. Здесь дельта реки разбивалась на три рукава со множеством проток и поросшими кустарником берегами, спрятать в которых груз не представляло труда. Еще в 1725 году для контроля за устьем были учреждены 4 заставы: «1) Лицкая на Николаевском устье,. где сходятся Николаевское и Пудожемское устья, 2) на Лапоминском острове, 3) Мурманская против Биричева, на Головном острове, 4) на Пудожемском устье — на Чирконоса острове. В начале XX века мало что изменилось, отряды пограничной стражи стояли — Мудьюгский (офицер и 18 нижних чинов), Северодвинский (офицер и 16 нижних чинов), Соломбальский (офицер и 31 нижний чин). Ежегодный «улов» контрабанды не превышал 350 рублей, что наводило на размышления — но никто не хотел поднимать шум и с кем-то ссориться. Служителей заинтересовывали в поиске контрабанды — за ее обнаружение досмотрщик получал четверть конфискованного, а еще четверть распределялась на всех таможенников.

Но в отсутствии флота пограничной стражи все побережье моря получало контрабанду, в основном норвежскую. Судя по нечастым случаям задержаний, это были шерстяные рубахи, дождевики, шведские кожаные куртки, норвежские шапки, фаянс, часы, гармоники, ром, фруктовые консервы. В 1762 году советник по таможенным делам Вологодского наместничества А. Алябьев предлагал Архангельской таможне объявить крестьянам живущим на берегах Белого моря о запрете покупать товары с проходящих судов, наказать присматривать друг за другом и обещать отдавать доносителю все задержанную контрабанду безвозмездно.

Одно из наиболее серьезных дел о контрабанде произошло в 1790 году, когда шкипер датского судна Эриксен попался на погрузке 345 пудов муки на свое судно, купив ее у архангельского купца Уткина. Уткин избежал наказания потому, что посредником в сделке выступил некий крестьянин, погрузивший муку на плот и отвезший ее на парусник. Крестьянина наказали кнутом, а недоглядевшего досмотрщика Н. Верещагина оштрафовали.

Однажды правительство Российской империи воспользовалось контрабандным опытом Белого моря. По Тильзитскому, 1807 года, миру с Наполеоном Россия присоединилась к континентальной блокаде Англии, что ударило по российской экономике и потреблению высшего общества. Решено было потихоньку прорубить «окно в Англию». Из-за невозможности французского контроля за архангельским портом через него пошли английские товары, оборот порта вырос в 5 раз. Везли по фальшивым немецким документам, приобретаемым английскими судовладельцами и купцами — из 147 судов пришедших в Архангельск в 1809 году, 101 якобы было немецкое. В эти годы Архангельск спас северную Норвегию от голода, так как английская блокада Швеции и Норвегии была гораздо строже, и ржаная мука и рожь туда везлась из Архангельска.

После введения Россией 3-мильной, а в 1910 году 12-мильной полосы территориальных вод, основными нарушителями таможенного законодательства стали сотни норвежских рыбацких шхун. Так как охрану таможенной зоны на море на море вел тихоходный военный транспорт «Бакан» задержаний практически не было.

Итог

Дореволюционная Россия участвовала в становлении капиталистического миропорядка своим дешевым сырьем. Обеспечивало его дешевизну крепостничество. На Запад российское сырье поступало морем, так как сухопутные таможни десятков европейских государств «раздели» бы торговцев. Россия имела три морских маршрута в Европу — через Балтику, через Архангельск и по Черному морю. В Балтике Дания взимала пошлину за свои проливы, в Черном море — Турция. С товаров, идущих через Архангельск, пошлины кроме России и страны-получателя не взимал никто. Когда в Европе бушевали войны северный маршрут становился единственным.

Поэтому история архангельской таможни — уникальный исторический, экономический, социокультурный, психологический опыт взаимодействия и сотрудничества со странами Европы — в первую очередь Англией и Норвегией. Его изучение — обязанность государственных органов и научных учреждений работающих со странами Европы.

При подготовке статьи использовались:

В.Н.Булатов, Т.С.Минаева, О.В.Петров, Л.И.Санников. История Архангельской таможни XVI—XX вв. /Архангельск. 2001. Б.Ю.Кагарлицкий. Периферийная империя: циклы русской истории./ М. 2009. Е.И.Овсянкин. Архангельск купеческий. /Архангельск. 2009.

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