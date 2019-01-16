Тихоокеанский университет стал представителем МГУ в Хабаровском крае

Хабаровск, , 09:47 — REGNUM Тихоокеанский государственный университет будет представлять интересы Федерального сетевого методического центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) при реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», сообщает 16 января пресс-служба хабаровского вуза.

Подписанное между ТОГУ и Экономическим факультетом МГУ соглашение позволит осуществлять подготовку и повышение квалификации преподавателей, участвующих в реализации программ повышения финансовой грамотности студентов вузов в Хабаровском крае.

Предполагается, что уже в марте этого года в регионе стартует обучение в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий по программе «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных организаций высшего образования».

Читайте также: Во Владивостоке обсудили практики в сфере дополнительного образования детей