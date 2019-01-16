Отправлять мусор на утилизацию из России в Европу – это позорно

Якутск, , 09:46 — REGNUM Инициатива увозить российский мусор в Швецию станет проявлением слабости, беззащитности и отсталости нашей страны, если будет реализована. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал эколог и общественник из Якутии Иван Степанов, комментируя предложение главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.

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«По простому вопросу утилизации мы просто отстали, и это позорно, что мы перекладываем вопрос переработки наших отходов на цивилизованные страны, — считает эколог. — Это просто говорит о нашем уровне — страна не готова переработать свой мусор. Я бы хотел, чтобы мы нашли возможности делать это самостоятельно. Мы же и так везде под санкциями, на Западе и так находят наши слабые места, лазейки, чтобы нас ограничить и ущемить. А если мы еще и по мусорному вопросу подсядем на Запад, это говорит, что следующие санкции будут по мусору, и мы вообще будем зависеть от Европы и просить: «Утилизируйте наш мусор, пожалуйста». Наша стратегическая безопасность не должна зависеть от мусорного вопроса».

Иван Степанов считает странным и нелогичным, что на федеральном уровне ставится вопрос вывоза мусора на утилизацию за пределы страны. По мнению эксперта, Россия должны самостоятельно заниматься этим, финансируя науку и техническое развитие страны. Особо эколог подчеркнул то, что утилизация — выгодный процесс.

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«Те, кто занимаются переработкой мусора, не работают в убыток. Это довольно выгодная сфера. К примеру, самая богатая жительница Китая именно переработкой мусора занимается. Так что реформу обращения с отходами можно было бы превратить в плюс, если не идти по пути наименьшего сопротивления. И не обогащать, грубо говоря, западные страны. А пока инициатива отправлять мусор в Европу говорит о том, что в России плохо подготовились к мусорной реформе. Наша страна опять продемонстрировала свою слабость, беззащитность и отсталость в этом вопросе», — считает Иван Степанов.

Общественник также отметил, что мусорная реформа пока сырая, в том числе потому, что не учитывает ситуацию в некоторых регионах России — в Якутии, например.

«Как всегда наши доблестные депутаты во главе с «Единой Россией» принимают закон, сильно не утруждая себя его серьёзной подготовкой, — отметил Иван Степанов. — Видимо, всех под одно лекало пытаются подогнать, а Якутия специфична. Что закон о дальневосточном гектаре, что мусорная реформа применяются в республике с трудом — у нас огромные расстояния, территория. Регион к мусорной реформе не подготовлен — у нас практически все свалки стихийные, необорудованные, на пальцах можно сосчитать те, которые готовы».

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Как сообщало ИА REGNUM, министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин предложил экспортировать мусор из России в Швецию и другие страны Европы. Вывозить отходы он считает возможным по железной дороге.

Напомним, по данным на 17 декабря 2018 года, в Якутии только семь из 470 мест размещения твёрдых коммунальных отходов полностью отвечают природоохранному законодательству и санитарным требованиям.

«Ситуация местами просто катастрофическая! Накопления отходов — и промышленных, и бытовых — практически неизмеримы», — заявлял глава республики Айсен Николаев.

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