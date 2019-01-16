В Свердловском областном госпитале ветеранов войн сменилось руководство

Екатеринбург, , 09:33 — REGNUM В Свердловском областном госпитале ветеранов войн произошли перемены. Возглавлявший его с 2014 года Роберт Соловьёв после новогодне-рождественских праздников ушёл в отставку.

Его преемник уже известен. Им стал главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. Указ об этом уже подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Госпиталь был основан 19 октября 1941 года на базе эвакогоспиталя №3866. Помощь в нём получают ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, Герои Социалистического Труда и другие.