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В Свердловском областном госпитале ветеранов войн сменилось руководство

Общество

Роберт Соловьёв ушёл в отставку. Его сменил главный нарколог региона Олег Забродин

Екатеринбург, 16 января 2019, 09:33 — REGNUM  В Свердловском областном госпитале ветеранов войн произошли перемены. Возглавлявший его с 2014 года Роберт Соловьёв после новогодне-рождественских праздников ушёл в отставку.

Его преемник уже известен. Им стал главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. Указ об этом уже подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Госпиталь был основан 19 октября 1941 года на базе эвакогоспиталя №3866. Помощь в нём получают ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, Герои Социалистического Труда и другие.

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Отставки и назначения
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