Прокуратура проверит доводы бизнесменов Оренбурга о «чёрном рейдерстве»

Оренбург, , 09:44 — REGNUM В Оренбурге прокурор области поручил подчиненным провести проверку по видеообращению местных предпринимателей о незаконном воспрепятствовании их законной коммерческой деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева.

Она отметила, что будут проверены все доводы бизнесменов. В случае выявления нарушений норм законодательства ведомство примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на защиту и восстановление прав предпринимателей, обеспечение комфортных условий для их деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интернете опубликовано видеобращение оренбургских предпринимателей, адресованное президенту России и руководству генпрокуратуры и Следственного комитета России. Восемь бизнесменов заявили о том, что в регионе орудует группа специалистов-ликвидаторов. Под прикрытием правоохранительных органов в области совершаются рейдерские захваты. В ход идут поддельные документы и фабрикуются дела о банкротстве. Предприниматели привели в качестве примера свои истории.