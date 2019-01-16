«Калугаэнерго» предостерегло охотников от стрельбы по энергообъектам

Калуга, , 09:23 — REGNUM Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» призвали любителей охоты соблюдать меры осторожности в местах нахождения энергообъектов. Как сообщила 16 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании Наталья Копоня, недопустимо стрелять в изоляторы, информационные таблички и другие элементы воздушных линий электропередачи. Подобные действия могут привести к аварийным отключениям электроснабжения и стать причиной электротравматизма людей.

Небрежность охотников, а в некоторых случаях умышленное повреждение элементов линий электропередачи, может стать причиной перерывов в электроснабжении целых населенных пунктов, в том числе социально-значимых объектов: больниц, школ, детских садов и других учреждений. Чтобы восстановить нарушенное энергоснабжение, энергетики будут вынуждены отвлекать бригады электромонтеров от плановой работы и тратить дополнительные силы и средства.

Кроме того, повреждения линий электропередачи представляют большую угрозу для жизни и здоровья как для самих охотников-вандалов, так и для посторонних лиц. Ситуация может усугубляться тем, что, повредив энергообрудование, виновники произошедшего нередко покидают место происшествия, никому не сообщив о случившемся. Тем самым они подвергают опасности людей, которые могут случайно оказаться вблизи повреждённой линии электропередачи.

Специалисты филиала «Калугаэнерго» напоминают, что за повреждение элементов линий электропередачи и причинение ущерба электросетевому предприятию виновники произошедшего несут уголовную ответственность по ст. 215.2 УК РФ — «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», предусматривающей наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Смягчить вину в случае случайного повреждения энергообрудования может добровольное информирование энергетиков о случившемся.