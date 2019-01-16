Подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена грозит 20 лет тюрьмы

Алма-Ата, Казахстан, , 09:21 — REGNUM На заседании суда по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена государственный обвинитель запросил 20 лет тюрьмы для двух фигурантов дела, сообщает 16 января агентство «Казинформ».

Подозреваемым Нуралы К. и Арману К. грозит 20 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Государственный обвинитель также запросил четыре года лишения свободы для Жанар Т. в колонии средней безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января подозреваемый в убийстве Дениса Тена Нуралы К. признался, что нанес смертельное ранение спортсмену. Судебный процесс по делу об убийстве Тена начался в Алма-Ате 25 декабря 2018 года.

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