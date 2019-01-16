Калужская медицина блуждает в потёмках в поисках здорового будущего – ОНФ

Калуга, , 09:12 — REGNUM В Калужской области, активисты Общероссийского народного фронта взяли на контроль проблему организации медицинской помощи в посёлке Детчино Малоярославецкого района. Как сообщил 16 января корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Зеленев, в адрес общественников поступили массовые обращения от местных жителей, озабоченных планами по реорганизации Детчинской участковой больницы — закрытию лаборатории лечебного учреждения. Функции медработников организаторы новшества планируют свести лишь к забору анализов. Затем биологический материал предстоит направлять в районный центр, а результаты врачи будут получать на следующий день.

По данному поводу активисты Народного фронта провели выездной рейд, встретившись с персоналом и пациентами больницы. Люди опасаются, что нововведение приведет к снижению качества и доступности медицинской помощи. В медучреждении обслуживаются более 10 тыс. человек, около 2 тыс. из них — дети и подростки. По словам местных жителей, в лаборатории Малоярославца и без того существуют очереди, и непонятно, каким образом на ее работе скажется столь серьезная дополнительная нагрузка. Активисты ОНФ выяснили, что из детчинской лаборатории еще в конце 2018 года увезли в районный центр современный прибор — анализатор глюкозы, который не вернули назад. Как отмечают общественники, лаборатория и ранее не отвечала соответствующим стандартам оснащения, и в этих условиях ее к тому же дополнительно разукомплектовали. Еще один вопрос — это наличие специальных условий, включая автотранспорт для перевозки анализов.

«В свете принимаемых решений по реорганизации лаборатории непонятно, как быть с экстренными больными, когда для оказания квалифицированной помощи необходимо получить результаты анализов оперативно, от чего зависит быстрота постановки диагноза и, как следствие, успешность лечения. Эффективность работы хирургического отделения больницы может резко снизиться. Транспортировка экстренных больных до Малоярославца может быть выходом, однако на все сельское поселение дежурит только одна бригада скорой помощи. На 25-километровом пути до райцентра — две железнодорожных переезда со шлагбаумами», — сказал Алексей Зеленев.

Эксперты ОНФ считают, что заявления ответственных лиц о прогрессивных формах организации медицинской помощи можно только приветствовать. Однако в той же детчинской больнице у врачей отсутствует даже доступ к широкополосному интернету. Поэтому упования на светлые перспективы, например на активное внедрение телемедицины, на взгляд общественников, в настоящее время выглядят преждевременными. Активисты Народного фронта предлагают снять возникшее социальное напряжение в населенном пункте, связанное с перспективой оптимизации лечебного учреждения.

«Один из путей — введение новой системы наряду с действием старой. За определенный промежуток времени оптимизация должна показать себя с положительной стороны, чтобы жители убедились в ее эффективности, как уверяют создатели. Новый метод должен быть отлажен на практике заблаговременно. Между тем, в той форме, в которой его хотят внедрить чиновники, поставить людей перед фактом закрытия и пообещать, что все будет хорошо, — это, по сути, шаг в неизвестность. Сейчас он воспринимается негативно, что вполне объяснимо», — заявил активист ОНФ в Калужской области Дмитрий Борисенков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Калужской области с энтузиазмом встретили инициативы Минздрава РФ и активно занимаются реформированием регионального здравоохранения. Реорганизация сети учреждений здравоохранения Калужской области будет проходить в два этапа. На начальном этапе, который продлится до конца первого квартала 2019 года, в регионе создадут шесть межрайонных медицинских центров. Пациентов реорганизуемых больниц за получением медицинской помощи, в том числе у так называемых «узких» специалистов, а это офтальмологи, гастроэнтерологи, урологи, гематологи, проктологи, или в параклинические службы (лабораторной и лучевой диагностики), будут направлять в межрайонные центры на так называемых «медицинских автобусах». Эти автобусы будут ездить по строго определённым маршрутам, по расписанию и в определённые дни недели, а занять место в них смогут лишь обладатели талона на приём у специалиста. Что делать в случае, если у заболевшего сельчанина нет заветного талона или врач нужен во вторник, а автобус будет только в среду, пока не ясно, но инициатива удачно вписывается в новые веяния Минздрава.

Между тем, пока региональное правительство продумывает очередной реформистский план, к примеру, врачам клинической больницы №8 в городе Обнинске нечем лечить пациентов. В медицинском учреждении отсутствуют даже перевязочные материалы — пациентов просят приходить на процедуры со своими. Кроме того, из девяти аппаратов искусственной вентиляции легких на момент проверки больницы общественниками работали только три. Аппарат магнитно-резонансной томографии около года ограничен в использовании, поскольку в оборудовании уже длительное время отсутствует техническая деталь, когда-то снятая для ремонта.

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