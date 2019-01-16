Названо число бедных в Индонезии

Джакарта, , 09:05 — REGNUM Министр по развитию неблагополучных регионов и деревень в Индонезии Эко Путро Санджойо заявил, что число бедных в сельских районах сократилось до 1,29 млн человек за последний год, сообщает Antaranews.

«В общей сложности число бедных в период 2017—2018 годов сократилось до 1,82 млн человек, из них 1,29 млн пришелся на сельские районы», — заявил министр.

Эко Путро Санджойо также пояснил, что правительству Индонезии в 2018 году впервые удалось снизить уровень бедности до 9,82%.

По его словам, снижение уровня бедности свидетельствует об успехе государственных программ по преодолению бедности, в частности, программы по распределению средств сельского фонда.

«В отличие от 2017 года, президент Джоко Видодо выразил желание направить средства сельского фонда на улучшение экономики и расширение возможностей сообщества, а не на развитие инфраструктуры», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что правительство будет продолжать сокращать уровень бедности в стране. В свою очередь, министр социального развития Индонезии заявил, что уровень бедности в стране может упасть ниже 9,5% к концу 2019 года.

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