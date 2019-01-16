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Названы самые популярные запросы москвичей на портале открытых данных

Общество

В 2018 году

Названы самые популярные запросы москвичей на портале открытых данных
Ольга Перегуд © ИА Красная Весна
Москва

Москва, 16 января 2019, 08:57 — REGNUM  В прошлом году горожане воспользовались сервисом открытых данных на портале правительства Москвы более 1,8 млн раз, сообщается на сайте мэра.

Самыми популярными на портале открытых данных запрашиваемыми темами у москвичей стали: график отключения горячей воды, избирательные участки города Москвы и медпомощь в поликлиниках.

Также горожане запрашивали сведения о реестрах камер дворового и подъездного видеонаблюдения; диспансерах, объектах культурного наследия и центрах здоровья.

В мэрии напомнили, что на портале data.mos.ru опубликовано более 1000 наборов данных (датасетов). В них содержится информация почти о двух миллионах объектов инфраструктуры столицы.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года граждане смогут получать госуслуги во всех МФЦ России независимо от проживания.

Подробнее: Получить госуслуги можно будет в любом МФЦ

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