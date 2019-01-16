В Роспотребнадзоре рассказали об итогах проверки молока и сыра

Москва, , 08:50 — REGNUM Роспотребнадзор совместно с «Союзмолоко» провели контрольные закупки молока и сыра в Воронежской, Брянской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и в Санкт-Петербурге, сообщает 16 января пресс0служба ведомства.

Специалисты методом сплошной выборки произвели закупки твердого сыра до 500 рублей за килограмм и молока жирностью до 3,2%. Главная задача исследования — определение фальсификата, содержащего растительные жиры.

Отмечается, что результаты не выявили серьезных нарушений во всех регионах, кроме Хабаровского края. Показатели доли фальсификата соответствуют общероссийским — 7−8%.

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Так, в Хабаровске в магазинах было отобрано 19 образцов молока и 46 сыра. По результатам исследования все образцы молока соответствуют требованиям, однако в одном образце сыра превышен уровень фитостеронов, что свидетельствует о применении в производстве растительных жиров.

Ведомство отмечает, что ситуация по обеспечению качества безопасности молочной продукции находится на постоянном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году сотрудники Роспотребнадзора исследовали около 2 млн проб пищевых продуктов. Выяснилось, что удельный вес проб импортной продукции, не соответствующей установленным требованиям по физико-химическим показателям, остается высоким в таких категориях, как «молочная продукция», «рыба и рыбная продукция», а также «плодоовощная продукция».

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