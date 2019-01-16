Среда, 16 Января 2019 года
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Назарбаев поручил создать агентство по усыновлению детей — СМИ

Общество

Большинство детских домов Казахстана планируется закрыть

Астана, 16 января 2019, 08:44 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать национальное агентство по усыновлению детей, заявил бизнесмен, учредитель общественного фонда «Ана Yйі» Айдын Рахимбаев на своей странице в Facebook.

По его словам, агентство планируется создать на основе фонда «Ана Yйі». Рахимбаев сказал, что добивался создания подобного агентства на протяжении двух лет.

Учредитель фонда добавил, что полномочия и функции от разных министерств и акиматов (администраций) регионов по вопросу усыновления передадут агентству.

«Теперь нам дают высокий статус и полномочия, которые позволят ускорить процесс усыновления в стране, и, как следствие, закрытия большинства детских домов», — добавил Рахимбаев.

Отметим, Казахстан пытается решить проблему сиротства путем ликвидации системы детских домов и распределения детей по опекунским семьям, получающим за воспитание пособия, размер которых сопоставим с заработной платой.

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Усыновление детей иностранцами
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