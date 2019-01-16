Назарбаев поручил создать агентство по усыновлению детей — СМИ

Астана, , 08:44 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать национальное агентство по усыновлению детей, заявил бизнесмен, учредитель общественного фонда «Ана Yйі» Айдын Рахимбаев на своей странице в Facebook.

По его словам, агентство планируется создать на основе фонда «Ана Yйі». Рахимбаев сказал, что добивался создания подобного агентства на протяжении двух лет.

Учредитель фонда добавил, что полномочия и функции от разных министерств и акиматов (администраций) регионов по вопросу усыновления передадут агентству.

«Теперь нам дают высокий статус и полномочия, которые позволят ускорить процесс усыновления в стране, и, как следствие, закрытия большинства детских домов», — добавил Рахимбаев.

Отметим, Казахстан пытается решить проблему сиротства путем ликвидации системы детских домов и распределения детей по опекунским семьям, получающим за воспитание пособия, размер которых сопоставим с заработной платой.