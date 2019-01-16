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Протесты в Зимбабве: полицейские патрулируют улицы городов

Общество

Ситуация остается напряженной

Хараре, 16 января 2019, 08:47 — REGNUM  Правоохранительные органы Зимбабве установили патрулирования улиц городов, где проходили массовые протесты, сообщает 16 января AL Jazeera.

Причиной подобного решения стали столкновения демонстрантов с полицией, которые привели к гибели по меньшей мере пяти человек. Десятки людей получили ранения различной степени тяжести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Зимбабве начались после того, как власти страны повысили цены на топливо. Демонстрации быстро переросли в погромы: манифестанты врывались в магазины и расхищали их.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зимбабве произошли столкновения митингующих с полицией

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Акции протеста
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