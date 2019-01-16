В Китае завершилось строительство «горизонтального небоскреба»

Чунцин, Китай, , 08:32 — REGNUM Завершены базовые работы по строительству «горизонтального небоскреба» длиной 300 метров на крыше четырех небоскребов в китайском Чунцине, сообщает 16 января газета «Жэньминь жибао».

Сооружение длиной 300 метров является частью комплекса Raffles City Chongqing в городе Чунцине на юго-западе Китая. Базовые работы по строительству были закончены 14 января текущего года.

Комплекс расположен в месте слияния рек Янцзы и Цзялин. Он был разработан всемирно известным архитектором Моше Сафди, который черпал свое вдохновение из тысячелетней истории водных перевозок на реке Янцзы.

Сооружение получило название «Оранжерея». Его ширина составляет 32,5 метра, а высота — 26,5 метра. Оно соединяет четыре небоскреба, подобно огромной трубе, лежащей на четырех гигантских подставках. При длине 300 метров сооружение возведено на высоте 250 метров над землей. Внутри предполагается сделать огромную развлекательную зону с бассейнами и разного рода заведениями.