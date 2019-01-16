В Новой Москве восстановят уникальный храм-ротонду

Москва, , 08:31 — REGNUM В Новой Москве начнется реставрация Троицкой церкви XVIII века Филимонковском поселении, сообщается на портале мэра столицы.

Уникальный храм-ротонда признана объектом культурного наследия регионального значения.

Троицкая церковь была построена в 1762 году по желанию фаворита Екатерины II князя Сергея Салтыкова. Это необычное сооружение, напоминающее по форме античное святилище.

Состояние православной церкви специалисты оценивают как неудовлетворительное. Предстоят исследования для последующей реставрации.

Отмечается, что территория, где находится памятник архитектуры, принадлежит Московскому университету МВД России имени В.Я. Кикотя.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2018 году отреставрировали 184 памятника архитектуры. За восемь лет отреставрировано 1167 памятников истории и культуры.

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