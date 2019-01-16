Среда, 16 Января 2019 года
08:46:02 МСК

Выигравший 500 млн житель Екатеринбурга рассказал, куда потратит деньги

Общество

Джекпот лотереи «Русское лото» – 1 млрд рублей – был разыгран в ночь на 1 января

Выигравший 500 млн житель Екатеринбурга рассказал, куда потратит деньги
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Екатеринбург, 16 января 2019, 08:28 — REGNUM  Житель Екатеринбурга Николай Мирошниченко, который выиграл в лотерею 500 млн рублей, рассказал, куда потратит деньги.

«В первую очередь забудем про ипотеку, поможем родственникам и подумаем о благотворительности», — цитирует РИА Новости Мирошниченко.

Он также добавил, что вместе со своей супругой Оксаной намерен поехать в путешествие за границу, где никогда не был.

Известно, что 35-летний Николай работает водителем, его жена — вагоновожатая в трамвайном парке. Лотерейный билет супруга приобрела накануне Нового года и положила дома, о выигрыше семья узнала только 5 января.

Напомним, джекпот лотереи «Русское лото» — 1 млрд рублей — был разыгран в ночь на 1 января. Выигранные деньги пополам поделили семья Мирошниченко из Екатеринбурга и неизвестный житель Санкт-Петербурга, который пока еще не вышел на связь.

Читайте также: Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лотереи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить