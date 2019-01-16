Прокуратура настаивает на заключении экс-мэра Оренбурга под стражу

Оренбург, , 08:21 — REGNUM В Оренбурге прокуратура обжалует постановление Ленинского районного суда города о мере пресечения для экс-мэра Евгения Арапова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном суде, вопрос рассмотрят сегодня, 16 января, в первой половине дня.

Надзорное ведомство настаивает на том, чтобы фигуранта резонансного уголовного дела вернули под стражу. Аргументом служит то, что находящийся под следствием бывший градоначальник, пребывая под домашним арестом, может пытаться оказывать давление на свидетелей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-глава Оренбурга обвиняется в коррупционных преступлениях. Ему вменяют взяточничество и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Арапова задержали в августе 2018 года и заключили под стражу. В СИЗО экс-мэр провёл пять месяцев. 6 января 2019 года суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия и перевёл фигуранта под домашний арест.

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