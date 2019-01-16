Казахстан объявил в международный розыск около 1,5 тыс. человек

Астана, , 08:24 — REGNUM По состоянию на январь 2019 года правоохранительные органы Казахстана объявили в международный розыск 1499 человек, заявил заместитель генерального прокурора республики Андрей Лукин на пленарном заседании Мажилиса парламента республики, сообщает 16 января агентство «Казинформ».

По его словам, в межгосударственном розыске находятся 1026 человек. Лукин представил депутатам законопроект о ратификации соглашения между Казахстаном и Иорданией о выдаче лиц.

Заместитель генпрокурора отметил, что в случае, если между странами отсутствуют двусторонние соглашения, то стороны руководствуются условиями взаимности.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Мажилисе парламента Казахстана состоялось заседание бюро, которое определило повестку заседания нижней палаты на 16 января. Депутаты планируют рассмотреть также соглашение Казахстана с Иорданией о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

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