На востоке Китая уже два года работает ресторан, где можно поесть за 1 юань

Цзинань, Китай, , 08:18 — REGNUM В провинции Шаньдун на востоке Китая действует необычный ресторан, где пожилые люди могут поесть всего за 1 юань (15 центов), сообщает 16 января газета «Жэньминь жибао».

Ресторан открылся в деревне Хуандун уезда Гуанжао провинции Шаньдун еще в 2017 году во время «Фестиваля двух девяток», традиционного китайского праздника, во время которого уделяется особый почет старикам и отдается дань памяти предкам. Любой гость ресторана старше 70 лет может пообедать здесь всего на 1 юань, что даже по меркам китайкой глубинки можно считать практически бесплатным.

Отметим, что «Фестиваль двух девяток» празднуется и на Тайване, однако в 1966 году праздник были переименован в «День пожилых людей». Как бы то ни было, суть праздника и на материковом Китае, и на Тайване остается неизменной.