На Украине могут возбудить дело против министра обороны страны Полторака

Киев, , 08:14 — REGNUM Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить дело в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, сообщило 16 января информационное агентство «Украинские новости».

По данным представителей суда, в НАБУ обратилось неизвестное лицо, которое обвинило Полторака в служебной халатности, а также в злоупотреблении служебным положением и в причастности к контрабанде.

В НАБУ на заявление не отреагировали, однако заявитель обратился в суд, который обязал антикоррупционеров открыть дело и проверить факты, изложенные в заявлении.

Напомним, ранее в аналогичной ситуации оказался генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Суд обязал НАБУ открыть против него уголовное дело и проверить заявление, в котором Луценко обвиняют во взяточничестве.

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