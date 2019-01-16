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Пермяк обманул банк на 3 млн рублей

Общество

За крупное мошенничество житель Перми приговорён к четырём годам лишения свободы

Пермяк обманул банк на 3 млн рублей
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Правосудие

Пермь, 16 января 2019, 08:09 — REGNUM  В Перми суд вынес приговор местному жителю, который признан виновным в особо крупном мошенничестве. Он нанёс банку ущерб на сумму более 3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM краевой прокуратуре.

По данным ведомства, мужчина предложил своим знакомым обратиться в банк для получения ипотечного кредита. При этом заверил, что сам оформит все документы и будет выполнять кредитные обязательства.

На деле фигурант завысил сумму приобретаемой недвижимости, а в банк предоставил результаты фиктивной оценочной экспертизы недвижимых объектов, а также фальшивые справки с места работы.

Своими действия пермяк нанёс банку крупный ущерб, что стало причиной возбуждения уголовного дела. Мужчине назначен наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Стоит отметить, в Пермском крае наблюдается рост преступлений экономической направленности. По данным портала правовой статистики, число зарегистрированных фактов в 2018 году выросло на 9,1%.

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