В Шахтах из-под завалов извлекли тело пятой жертвы взрыва в многоэтажке

Ростов-на-Дону, , 08:04 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области, где в многоэтажном доме по улице Хабарова, 16 произошёл взрыв бытового газа с последующим обрушением верхних этажей, завершены поисковые работы.

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На месте взрыва в Шахтах обнаружены тела двух погибших — МЧС

По информации регионального МЧС, из-под завалов спасатели извлекли тело пятой погибшей. Это молодая девушка.

Напомним, накануне, 15 января, при разборе завалов на месте ЧС в ростовском городе Шахты спасатели обнаружили тела ещё двух погибших. Судьба одного человека, который находился в доме в момент взрыва, оставалась неизвестной.

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Поисковые работы на месте ЧС в Шахтах завершатся до наступления темноты

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме по улице Хабарова произошёл утром 14 января. В результате оказались повреждены 16 квартир, четыре из которых сильно разрушены. Семь человек удалось спасти, 140 были эвакуированы и размещены у родственников или в пунктах временного проживания. Сначала спасатели обнаружили тело первой жертвы — хозяйки квартиры, в которой взорвался бытовой газ. Рано утром 15 января на девятом этаже была обнаружена ещё одна погибшая женщина. Предположительно, она проживала в квартире номер 72.

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