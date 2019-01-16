Певица Рианна подала в суд на собственного отца

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Американская поп-исполнительница Рианна подала в суд на собственного отца. Причиной иска стало коммерческое использование последним ее бренда Fenty, пишет портал Variety.

Рианна, (полное имя Робин Риана Фенти), отметила, что ее отец игнорировал неоднократные предупреждения не вести дела от ее имени. В исковом заявлении утверждается, что отец певицы Рональд Фенти пытался зарегистрировать торговое наименование Fenty, хотя компания Рианны уже зарегистрировала данную торговую марку.

Теперь известная исполнительница барбадосского происхождения требует привлечь отца к ответственности за неправомерную рекламу и вторжение в личную жизнь.

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