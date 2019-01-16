В новогодние праздники в Москве родились около 2,5 тыс. детей

Москва, , 07:47 — REGNUM В Москве за новогодние каникулы (с 1 по 9 января) родились почти 2,5 тысячи младенцев (2466), сообщается на портале мэра столицы.

Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек — 1356 или 55%. Также родились 20 двоен.

Больше всего малышей (226) появились на свет в родильном доме городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана.

Каждая семья новорожденного получила подарок от правительства Москвы — специальный набор для младенцев.

В набор входит 44 необходимых в первые месяцы жизни малышей предметов.

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Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2018 года в Москве ЗАГСы зарегистрировали почти 100 тыс. новорожденных.

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