Оставшиеся без жилья полсотни жителей Якутска жалуются на работу пожарных

Якутск, , 07:50 — REGNUM Жителям многоквартирного дома, который сгорел 12 января в Якутске, подыскивают жильё на замену. Об этом рассказала глава города Сардана Авксентьева, пояснив, что без жилья после этого пожара остались около 60 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, люди получили разъяснения о порядке и сумме выплат, полагающихся в таких случаях.

«Диалог, конечно, был временами очень эмоциональным, вместе с тем уважительным, — отметила Сардана Авксентьева. — Не имею права давать оценку действиям пожарных, хотя жильцы не раз высказывали на встрече претензии к их работе. И все же жизнь продолжается, сегодня важно максимально соблюсти интересы пострадавших при пожаре, поддержать людей даже в мелочах, чтобы их жизнь вернулась в нормальное русло. Буду держать вопрос на постоянном контроле».

По словам мэра Якутска, люди начали отходить от шока и нуждаются в помощи властей для возвращения к нормальной жизни. В том числе Авксентьева поручила уполномоченным органам восстановить погорельцам документы.

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«Конечно, всех интересовал вопрос о том, на что могут претендовать жильцы сгоревшего дома. Дали разъяснения. Здесь есть свои нюансы, поэтому каждую отдельную семью будем рассматривать индивидуально, никого не оставим без внимания. Нуждающимся будет предоставлено жильё в маневренном фонде до окончательного разрешения вопроса по существу», — также отметила глава Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на улице Семёна Данилова в Якутске произошёл утром 12 января. Площадь возгорания составила 600 кв. метров, один человек погиб.

Напомним, в Якутии в 2018 году разгорелся скандал, одним из поводов для которого стала нехватка пожарных и обмундирования для них в противопожарных подразделениях республики. Сотрудники части в Кангалассах жаловались, что платят им недостаточно, сотрудникам приходится перерабатывать, а средства индивидуальной защиты выдаются в недостаточном объёме и не по сезону. Пожарные также заявляли о том, что бензин на объезды подведомственных территорий не выдаётся, а ремонт пожарных машин не финансируется.

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