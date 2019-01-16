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Детская купель и мобильная баня: Оренбург готовится к Крещению

Общество

К Крещению оборудуют три иордани

Оренбург, 16 января 2019, 07:43 — REGNUM  В Оренбурге к Крещению подготовят три иордани. Обряд омовения в православный праздник можно будет совершить на реке Сакмара в районе автомобильного моста по пр. Братьев Коростелёвых, на озере Коровье в посёлке им. Куйбышева и на реке Урал (в районе пешеходного моста). Все купели будут оборудованы подходами, ограждением под водой, лестницами для спуска и подъёма, освещением и местами для переодевания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Чиновники подчеркнули, что для оренбуржцев стараются создать комфортные условия. Например, на озере Коровьем купель будет с шестью спусками. Кроме того, в 2019 году организуют детскую купель и мобильную баню. На Сакмаре и Урале установят отапливаемые палатки, где можно переодеть и подготовить к погружению в воду детей.

Обряды омовения в иорданях пройдут 18−20 января. Во избежание ЧП возле купелей будут дежурить медики, полиция, волонтёры, спасатели, спортсмены и преподаватели ОБЖ.

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Крещение Господне (Богоявление)
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