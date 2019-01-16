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Российская привычка к проветриванию возмутила финскую журналистку

Общество

Жители России открывают окна, когда на улице — мороз

Хельсинки, 16 января 2019, 07:42 — REGNUM  Московский корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter и финского издания Hufvudstadsbladet Анна-Лена Лаурен раскритиковала жителей России за «одержимость проветриванием» и расточительное использование энергии. Об этом она написала в своем Twitter.

Журналистка рассказала, что находится в офисе в Москве, за окном — отрицательная температура. Её коллеги открывают окно, сидят и мерзнут, тогда как отопление работает, и энергия тратится впустую.

«Откуда берется эта русская одержимость проветриванием? Где бы они ни были, какая бы ни была погода, всегда обязательно надо проветривать», — отметила Лаурен.

В комментариях к твиту журналистка предположила, что в основном проветривают «плохо построенные дома с плохой вентиляцией» из-за привычки к жаре. Для начала комнатную температуру следовало бы понизить на несколько градусов, добавила она.

Ранее другой финский журналист Юсси Конттинен возмущался бесполезной тратой энергии в России и обвинил жителей РФ в игнорировании проблемы глобального потепления. Его статья была опубликована в газете Helsingin Sanomat.

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