В Китае задержана банда мошенников, чьей жертвой становились пожилые люди

Пекин, , 07:40 — REGNUM Китайская полиция поймала 36 подозреваемых интернет-мошенничестве, целью которых были пожилые люди и люди среднего возраста, сообщили в Министерстве общественной безопасности Китая, передает 15 января агентство Синьхуа.

По версии полиции, подозреваемые заманивали людей в поддельные фонды по борьбе с нищетой, а также научные проекты, демонстрируя им поддельные официальные документы и печати.

Заместитель директора бюро криминальных расследованием при министерстве Чэнь Шицюй заявил, что мошеннические группировки специально выбирают себе жертв среднего и старшего возраста, создают групповые чаты в мессенджерах вроде WeChat и публикую ложную информацию.

Полиция не сообщила, сколько денег было незаконным образом отнято у жертв мошенников, однако 2.73 млн юаней ($404 тыс.), вовлеченных в мошенническую схему, было заморожено на счетах злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Китая были задержаны 16 мошенников, по чьей вине погиб ребенок, выяснилось, что злоумышленники использовали недостоверную рекламу для продвижения лекарственных средств.

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