За год младенческая смертность в Казахстане уменьшилась на 0,5%

Астана, , 07:39 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 год численность населения Казахстана составила 18,376 млн человек, что на 238,9 тыс. человек больше, чем 1 декабря 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Доля городского населения составила 57,8%, сельского — 42,2%. За 11 месяцев 2018 года в Казахстане было зарегистрировано 2882 умерших младенца в возрасте до 1 года, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Коэффициент младенческой смертности составил 7,86 случая на 1000 новорожденных.

В январе — ноябре 2018 года число людей, прибывших в Казахстан, уменьшилось на 20,5%, выбывших — увеличилось на 11,9%. Внутренняя миграция уменьшилась на 12,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2018 г. в Казахстане проживало 18,334 млн человек, что на 237,4 тыс. человек больше, чем 1 октября 2017 года. За девять месяцев 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 7,92 случая на 1000 родившихся.

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