Крещенские купания в Москве покажут онлайн

Москва, , 07:34 — REGNUM В Москве купания в купелях на Крещение покажут в режиме онлайн. Прямые трансляция будет вестись на портале «Окно в город», сообщается на сайте мэра Москвы.

Камеры установят на восьми площадках, где будут проходить крещенские купания. Вещание начнется в 18:00 18 января и завершится в 18:00 19 января.

В мэрии пояснили, что это сделано для желающих окунуться в прорубь, чтобы не стоять в очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к 19 января — к христианскому празднику — Крещению Господню оборудуют 60 площадок для крещенских купаний,

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