Новосибирские налоговики ищут должников через работодателей

Новосибирск, , 07:26 — REGNUM Налоговые органы Новосибирской области направили информацию о задолженности по имущественным налогам у сотрудников 841 работодателю. Среди адресатов — организации и учреждения с большим штатом, органы исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственные организации. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФНС, общая сумма задолженности по всем адресатам превышает 89 млн рублей.

После 3 декабря 2018 года неуплаченные налоги стали долгом, который теперь растёт ежедневно — до полного погашения.

«Для взыскания задолженности по имущественным налогам налоговые органы направляют должникам требования об уплате налогов и сборов, могут направить письмо работодателю должника о том, что он не исполняет обязанность по уплате налоговой задолженности, обращаются за взысканием задолженности в суд, в свою очередь, службой судебных приставов могут быть приняты решения о наложении ареста на имущество, о приостановлении операций по банковским счетам должников, может быть введено ограничение на выезд за рубеж», — уточнила начальник отдела урегулирования задолженности регионального УФНС Наталья Шелехова.

Отметим, что на 1 августа 2018 года новосибирцам-должникам было направлено около 184 тысяч требований об уплате имущественных налогов. Подразделениями службы судебных приставов возбуждено почти 17 тыс. исполнительных производств по взысканию задолженности за счёт имущества должников на сумму 160,9 млн рублей.