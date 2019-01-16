Бывший глава Компартии Китая по провинции Шэньси находится под следствием

Пекин, , 07:21 — REGNUM Бывший высокопоставленный деятель Компартии Китая из северо-западной провинции находится под следствием в связи с обвинениями в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Бывший руководитель Компартии Китая по провинции Шэньси на северо-западе Китая находится под следствием со стороны Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Детали его дела пока не разглашаются, но, как правило, это связано с взяточничеством и лоббированием интересов третьих лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 года в Китае за коррупцию было привлечено к ответственности 620 тыс. человек, включая 51 высокопоставленного чиновника.

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