Бизнесмены Оренбурга обвинили правоохранителей в рейдерских захватах

Оренбург, , 07:23 — REGNUM В интернете опубликовано видеобращение восьми предпринимателей Оренбурга, которое бизнесмены указали как заявление президенту РФ Владимиру Путину, а также руководству генпрокуратуры и председателю СКР. Бизнесмены утверждают, что в регионе орудует группа специалистов-юристов, ликвидаторов, чьи действия направлены на рейдерские захваты. При этом группа действует под прикрытием правоохранительных органов.

Видеобращение состоит из восьми историй. Например, Владимир Бачурин говорит, что пришло извещении из суда об иске на сумму 35 млн рублей якобы за поставку 1 тысячи тонн металлоконструкций. Дело о взыскании инициируется на основании поддельных документов.

Сын известного оренбургского казака и предпринимателя Александр Бельков отметил, что у него отняли бизнес после смерти отца. По словам Александра Родионова, его дилерский центр по продаже автомобилей пытались поджечь, теперь через суд пытаются обанкротить. Алла Чурилова, которая проходит по делу о хищении зерна и интервенционного фонда, заявила, что в области создана рейдерская группа, которая работает на сотрудников правоохранительных органов (полиции и прокуратуры).

В видеобращении предприниматели называют имена людей, которые, по их мнению, занимаются чёрным рейдерством, фабрикуя документы. Пользователь под ником Сергей Оренбургин, опубликовавший видеоролик отметил, что заявления о рейдерских захватах отправлены в аппарат президента РФ, Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, по фактам, указанным в видеобращении, руководством полиции региона назначена проверка.

В соцсетях, обсуждая заявление предпринимателей Оренбурга, пользователи преисполнены скептицизма.

«Предприниматели встали в ряд с неоднократно обращавшимися «наверх» борцами с точечной застройкой, сиротами и благотворителями.

Самое печальное в том, что обращение направлено туда, откуда исходят различные инициативы, которые, в итоге, привели к полной деградации институтов власти. Полностью отсутствует доверие к судебной системе, правоохранительным органам, общественным институтам, превратившимся в фикцию, ставших структурами, слившимися в тесном экстазе с теми же органами власти без какой-либо инициативы и смелости в отстаивании общественных интересов», — отметил на своей странице адвокат Владимир Тишин.