Нижегородские депутаты предложили новый обязательный урок для школ России

Нижний Новгород, , 06:32 — REGNUM Депутаты думы Нижнего Новгорода предложили во всех школах России ввести новый предмет — экологию, сделав его обязательным. Народный избранник Александр Котельников заявил о готовности депутатов сформулировать соответствующее предложение и выйти с ним на федеральный уровень для включения экологии в обязательный учебный план. На сегодня данный предмет преподаётся в 55 школах Нижнего Новгорода, что составляет 33% от всех общеобразовательных учреждений столицы региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

15 января в рамках заседания профильной комиссии думы Нижнего Новгорода глава образовательного департамента Елена Платонова отметила, что в 2018 году как отдельный учебный предмет экология преподавалась в 33% школ города (55 учреждений), но существует ряд проблем, среди которых — нехватка компетентных по данному вопросу преподавательских кадров, и невозможность школьникам применить полученные навыки на практике.

«Зачастую ребята опыт, полученный на уроках, не могут применить в реальной жизненной ситуации. Их знания не всегда находят отклик в семье и в обществе», — отметила Платонова.

Депутат думы города Александр Котельников выразил сожаление в связи с тем, что в большей степени данный предмет изучается в рамках внеурочной работы, и добавил, что депутатский корпус готов «передать на федеральный уровень предложения по включению экологии в обязательный учебный план».

Глава комиссии Михаил Кузнецов уточнил, что «можно бесконечно бороться с образовавшимися помойками, а можно просто не бросать мусор на улицах и участвовать в субботниках, регулярно озеленять город, прямо при школах организовывать раздельный сбор отходов — приучать к этой культуре сызмальства».

Напомним, в конце декабря 2018 года нижегородский губернатор Глеб Никитин по распоряжению президента РФ был назначен главой рабочей группы «Экология» в Госсовете РФ. После этого, Никитин поручил новому министру экологии и природных ресурсов региона Денису Егорову, выбранному по результатам конкурса, аккумулировать идеи других регионов, органов власти по теме экология.

Помимо этого, с 1 января 2019 года в Нижегородской области стартовала «мусорная» реформа.

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Нижегородская область также является пилотным регионом для отработки инструментов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. В рамках этого в Дзержинске ведётся ликвидация полигона «Игумново», шламонакопителя «Белое море» и свалки промышленных отходов «Черная дыра».