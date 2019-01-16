Во Владивостоке прислушались к жителям: мусоросжигательного завода не будет

Владивосток, , 06:04 — REGNUM Общественность столицы Дальнего Востока взбудоражена — все активно обсуждают запуск мусоросжигательного завода, который законсервировали в 2018 году. Администрация Владивостока и руководство Приморья не могли прийти к общему решению — специалисты ведомств расходились во мнениях, но все за основу готовы взять мнение горожан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Изначально на одном из заседаний депутатов городской думы была озвучена информация, растиражированная СМИ, что завод в Снеговой Пади «оживят» и он вновь заработает. Однако во вторник, 15 января, директор департамента ЖКХ краевой администрации Елена Пархоменко опровергла эту информацию и однозначно сказала, что мусоросжигательный завод запускать не будут.

«Предприятие было закрыто в 2018 году, и на это решение повлияли многочисленные жалобы местных жителей, мнение которых сыграло ключевую роль. Специалисты провели исследования, были сделаны замеры выбросов вредных веществ, были установлены дополнительные фильтры, но в итоге ситуация не изменилась. Решение жителей никто не будет оспаривать. Спецзавод №1 закрыт, и запускать его больше не намерены», — заявила журналистам Елена Пархоменко.

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Также Пархоменко добавила, что исполнение федерального закона, по которому все субъекты РФ должны были в начале 2019 году перейти на новую систему обращения с отходами, в Приморье затягивается до тех пор, пока не будет создана соответствующая инфраструктура:

«В текущем году Приморский край будет активно готовиться к новой технологии обращения с отходами — территориальная карта этого процесса находится только в процессе разработки, и пока работы не окончены, никаких повышений тарифов за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов не предвидится. Помимо этого, в муниципалитетах остаются прежние перевозчики и операторы».

В администрации Приморья заверили, что Владивосток в мусоре не утонет — предприятие «Спецзавод №1» справляется со своими обязанностями, даже несмотря на то, что объем отходов действительно увеличился. На полигоне ТБО уже работает линия сортировки мусора, поэтому часть отходов идёт на переработку.

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Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года тему деятельности мусоросжигательного завода во Владивостоке поднял местный журналист Сергей Мильвит. Он рассказал о загрязнении воздуха в микрорайоне Снеговая Падь дымом от мусоросжигательного завода. Глава государства поручил проверить, соблюдает ли мусоросжигательный завод в Приморье экологическое законодательство.