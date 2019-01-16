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В Конго за полгода сотни человек умерли от лихорадки Эбола

Общество

За сутки 15 января умерли шесть человек

Киншаса, 16 января 2019, 05:50 — REGNUM  Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля 2018 года превысило 400 человек, сообщает минздрав ДРК.

Уточняется, что сейчас в стране 609 человек больны лихорадкой, 49 могут быть больны — диагноз еще не подтвердился. За полгода от болезни умерли 402 человека, поправились — 237 заболевших.

Минздрав республики отмечает, что с августа 2018 года идет активная вакцинация: прививки поставили уже 60 460 людям.

Между тем распространение заболевания пока продолжается, и только за сутки 15 января зарегистрировано девять новых случаев. Шесть человек за минувшие сутки умерли от лихорадки.

Напомним, лихорадка Эбола — вирусное заболевание, летальность которого составляет в среднем 50%. При этом надежной вакцины пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде районов страны решили отменить голосование на выборах из-за эпидемии лихорадки Эбола.

Читайте подробнее: Президент Конго объяснил отмену выборов для миллиона избирателей

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Лихорадка Эбола
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