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Больница в Пензенской области «прославилась» досками и стульями

Общество

«Дооптимизировались»

Пенза, 16 января 2019, 05:23 — REGNUM  Фотографии одной из палат межрайонной больницы в городе Кузнецке (Пензенская область) шокировали пользователей интернета, сообщает «Пензенская правда».

На снимке изображена импровизированная кровать из четырех стульев и досок. По данным автора поста в соцсети «ВКонтакте», так выглядит кровать в городской больнице. «Дооптимизировались», — отмечает он.

Комментируя эти сообщения, в администрации медучреждения пояснили:

«Причиной такого размещения пациентов было большое количество экстренных госпитализаций в последние дни».

По данным больницы, она не смогла разместить всех поступивших больных на нормальных кроватях, потому что на 60 коек приходится 77 пациентов: с 9 по 13 января был госпитализирован 61 человек.

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