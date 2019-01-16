Доступная среда: нижегородские аудиторы нашли неправомерные траты бюджета

Нижний Новгород, , 04:52 — REGNUM Проведённая Контрольно-счётной палатой Нижегородской области проверка выявила нарушения при использовании средств подпрограммы, направленной на формирование доступной для инвалидов среды, действующей в регионе с 2015 по 2020 год. Помимо нарушений на общую сумму свыше 1,165 млн рублей из 4,742 млн рублей, выделенных в 2016—2017 годы и за десять месяцев 2018 года, аудиторы обнаружили нецелевое использование бюджетных средств, а также неправомерные и неэффективные расходы, нарушения при госзакупках и некорректное ведение бухгалтерского учёта. Заключение ведомства обнародовано на его сайте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проверка проводилась по поручению Заксобрания региона в министерстве культуры, министерстве соцполитики области, а также в 12 профильных госучреждениях, подведомственным этим министерствам. Объём проверенных средств составил 4,742 млн рублей, и по 24,6% из них (1,165 млн рублей) были выявлены недостатки и нарушения. Нецелевое использование бюджетных средств составило 321,8 тыс. рублей, неправомерные расходы были на сумму 49,1 тыс. рублей, а неэффективные траты — 288,1 тыс. рублей. Также на 417,3 тыс. рублей выявлены нарушения при госзакупках, а нарушения на 6,9 тыс. рублей связаны с порядком ведения бухгалтерского учета.

Аудитор отметил, что два учреждения потратились на цели, что не предусмотрены подпрограммой «Адаптация учреждений с учетом доступности», но срок привлечения к административной ответственности к моменту проверки по этому нарушения истёк

Помимо этого, в двух учреждениях был проведён ремонт помещений для граждан с ограниченными возможностями, но они не функционируют, а те поручни, что установлены, имеют марши короче необходимых, а поручни имеют разрывы на площадках, что делает траты неэффективными.

В двух учреждениях работы, предусмотренные подпрограммой, выполнены не были, а три госучреждения не разработали адресные планы адаптации зданий и обеспечения доступности услуг для инвалидов и остальных маломобильных граждан.

Отличились и министерства. Минсоцполитики в отчётах за 2017 год не отразило «данные об использовании средств местных бюджетов».

Результаты проверки направлены депутатам, губернатору, а также в прокуратуру Нижегородской области.

По данным Нижегородстата, на 1 января 2018 года общая численность инвалидов впервые признанных составила 18,5 тыс. человек.